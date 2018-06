AGO aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

L’assemblée générale ordinaire de l’US Oued Amizour aura lieu aujourd’hui mercredi au niveau de la salle des délibérations de l’APC, à partir de 18 heures. A cet effet, la direction actuelle, à sa tête le président Omar Oumbiche, appelle tous les anciens joueurs et dirigeants du club ainsi que les membres de l’AG à assister à cette assemblée générale, durant laquelle les bilans moral et financier de l’exercice passé seront présentés. Ce conclave sera aussi l’occasion d’aborder la situation du club. Pour le bilan moral, les observateurs et autres analystes locaux de la balle ronde l’estiment négatif. Il faut dire que l’USOA, créée en 1947, avait longtemps végété dans les paliers inférieurs : l’ex-Régionale 3 (actuelle honneur de wilaya), les Régionales 2 et 1, et même l’inter-régions, avant de connaître une remontée spectaculaire dans les années 2000, lors desquelles le club avait connu des accessions successives, jusqu’à atteindre le troisième palier du sport roi dans notre pays. Néanmoins, la saison passée, ce club n’a pas réussi à garder sa place en division nationale amateur. D’aucuns se demandent si l’AGO d’aujourd’hui apportera du nouveau dans la maison des Rouge et Noir.

M. R.