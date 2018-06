Ahrès, Agraw, Baaziz… ont chanté à Taourirth

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Pour les commémorations du 20e anniversaire de son assassinat, une pléiade de chanteurs a animé un gala, lundi dernier, en début d’après-midi, au village natal du Rebelle, Taourirt Moussa, dans la daïra de Béni Douala.

Organisée par la fondation qui porte son nom, en collaboration avec l’ONCI, la manifestation a vu la participation de nombreux artistes de la scène musicale nationale. Boudjmâa Agraw, Khazem Said, le groupe «Anza Lounes», Baaziz et Hacène Ahrès, accompagnés par un orchestre de musiciens professionnels, ont chacun son tour émerveillé les présents. «Lounès a toujours appelé à la fraternité et voir tout ce beau monde venu lui rendre hommage me donne la chair de poule. Je ne pouvais vraiment pas ne pas être présent», dira Hacène Ahrès. Après 18 ans d’absence, le chanteur Baaziz a lui aussi exprimé sa joie de participer aux commémorations, dédiant à la mémoire de Lounès 3 chansons : «Je suis très fier d’être là. On voit bien que Matoub n’est pas mort et ne mourra jamais. C’est un véritable pèlerinage que vit Taourirt Moussa», dira Baaziz, très ému.

Lyes Mechouek