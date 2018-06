La troupe théâtrale du CEM Frères Boufateh à Mostaganem

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La troupe théâtrale Thavouchidhant (Le Tourbillon) du CEM Frères Boufateh du chef-lieu Tighilt Bougueni participe au festival national du théâtre scolaire qui se déroulera du 29 juin au 4 juillet à Mostaganem. En effet, celle-ci s’est qualifiée en finale après plusieurs tours préliminaires. Ainsi, les jeunes comédiens en herbe de M’Kira vont tenter de bien représenter, non seulement la région mais aussi toute la wilaya de Tizi-Ouzou à ce rendez-vous annuel. Ils comptent, par ailleurs, rééditer l’exploit de leurs aînés de l’édition 2000 lorsque ces derniers eurent décroché le prix du meilleur décor. Avant leur départ à Mostaganem, ils ont juré d’honorer la mémoire de leur professeur de langue arabe, M. Ahmed Ibari, membre fondateur de cette troupe, décédé le deuxième jour de la fête de l’Aid El Fitr. Etant un sujet d’actualité, M. Mokrane Berhamoun, le metteur en scène et le scénariste de Thavouchidhant, a choisi l’un des sujets les plus importants d’aujourd’hui :Tawenat (L’environnement). Le titre de cette pièce révèle bel et bien ce dont souffre la planète entière. «nithni oudhnan, ifassen d ilmawen, sebba d imdanen» est son titre, c’est-à-dire «eux, ils sont malades, les mains vides, la cause est l’être humain». Durant toute l’année scolaire, M. Berahmoun et M. Ibari ont initié leurs élèves aux techniques de dramaturgie et de représentation, si bien qu’aujourd’hui M. Berahmoun est optimiste, sûr que ses jeunes acteurs auront leur mot à dire. La présence du «Tourbillon» à ce festival est considérée par les membres de la troupe, comme un défi et un exploit. «Nous consacrons beaucoup de notre temps à préparer ces enfants au 4° art, bien que nous n’ayons pas de salle dans la région où ils pourraient s’initier à cet art. En tout cas, ils sont doués pour cela. Et l’essentiel c’est qu’il ne suffit pas de développer chez eux ce goût », estimera-t-il. Cela étant, tout le monde au CEM Frères Boufateh croise les doigts pour que «Thavouchidhant» ne déçoive pas à ce festival où de nombreuses troupes se disputeront les premières places.

Amar Ouramdane