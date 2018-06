Lancement de la 2ème édition

Par DDK | Il ya 22 minutes | 2 lecture(s)

Le coup d’envoi de la deuxième édition du Festival international des films d'écoles (Festimaj) a été donné jeudi à la cinémathèque de la ville de Tizi-Ouzou, avec la projection de cinq films pour enfants. Des fictions courtes et des animations qui racontent le monde de l’enfance, «Au fil de l’eau», «On veut tous aller à l’école», «Manolo», «Le trésor oublié» et «Mémo», ont été projetées pour un public moyen constitué dans sa majorité d’enfants accompagnés par leurs parents. «Notre objectif, à travers l’organisation de ce festival, est d’introduire la culture cinématographique dans les écoles», a indiqué Arab Yazid, réalisateur et coorganisateur de la manifestation. Initiée en collaboration avec l’agence événementielle «Epsilon Communication», cette deuxième édition (d’une journée) se déroule cette année en l'absence de productions locales. A ce propos, le réalisateur, affirme qu’une production nationale de films pour enfants existe, mais reste encore très timide en l’absence d’espaces de diffusion, soulignant qu’ «il faudrait d’abord réussir à ancrer cette culture dans nos écoles et chez nos enfants pour ensuite susciter une production». Des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Culture pour «pouvoir mieux préparer la prochaine édition qui aura lieu, soit ici même à Tizi-Ouzou ou à Alger et, partant, susciter et promouvoir une production nationale», assure Arab. Cette année, le thème central du festival est «L’éducation à la paix», un thème qui «donne un souffle porteur d’espoir et reflète les préoccupations des enfants et des jeunes quelle que soit leur nationalité», ont souligné les organisateurs. D’autres problématiques d’actualité, à l’exemple de l’environnement et de la santé, sont également inscrites au programme de ce festival dont la première édition en Algérie, a été organisée en juin 2013 à Tizi-Ouzou.