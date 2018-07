Cheikh Sidi Bémol, ou la volonté d’aller vers l’autre

Par DDK | Il ya 48 minutes | 85 lecture(s)

À l’évocation du nom Cheikh Sidi Bémol, on est tenté d’imaginer un vieux personnage enturbanné, un chapelet à la main et psalmodiant des chants liturgiques. Il n’en est rien.

Hocine Boukella, de son vrai nom, est bien plus jeune. Il est dans l’art depuis son jeune âge. Originaire de Bouzeguène, il a fait de son exil familial Kabylie - Alger - Paris, un voyage formateur où se côtoient origines, cultures et rencontres pour se construire et s’enrichir. Compositeur, musicien, dessinateur et caricaturiste, Hocine Boukella a un parcours jalonné d’originalités et de diversité d’inspirations. Il ne s’enferme pas dans un style mais cherche toujours à innover, à explorer de nouveaux chemins et s’essayer à d’autres mixages. C’est pour lui la volonté d’aller vers l’autre, vers l’échange et la complémentarité. C’est à Alger, durant ses études, que s’éveille son amour pour l’art. Et c’est à Paris qu’il prend son envol. La musique de Cheikh Sidi Bémol coule de source de son terroir identitaire : berbère, gnawa, chaabi… On retrouve également des couleurs de rock et de blues, une manière de faire rencontrer les genres et les musiques. Ses textes en kabyle, en arabe ou en français sont souvent imagés et parfois empreints d’humour. Son répertoire se constitue aujourd’hui de plusieurs albums aussi différents les uns des autres et agréables à écouter : «Cheikh Sidi Bémol», premier album, «Live à Alger», «El Bandi», album-phare du groupe, «Gourbi Rock», «IIzlan Ibahriyen» (Chants des Marins Kabyles», «Paris Alger Bouzeguène», mélange original de musiques de styles berbère et celte et «Âfya, l’Odyssée de Fulay», sa dernière production est un conte musical, une exploration de l’histoire antique berbère. C’est un voyage au cœur des légendes, des mythes, inspiré de l’œuvre d’Apulée, adaptée en kabyle, avec la touche magique du poète Ameziane Kezzar. Cheikh Sidi Bémol se produit sur plusieurs scènes (France, Algérie, Canada, Suède, Espagne, Belgique, Maroc, Tunisie…). Il assure des spectacles d’une haute qualité artistique qui enchantent le public toujours nombreux à l’applaudir à chacune de ses représentations. Ses chansons, des titres cultes, sont souvent reprises en chœur. Une vraie symbiose avec un public constamment émerveillé par l’artiste. Cheikh Sidi Bemol, artiste militant pour les bonnes causes, se confie dans cet entretien.

Tahar Yami