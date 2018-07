Citations, proverbes kabyles, jeux pour enfants…

Par DDK | Il ya 55 minutes | 95 lecture(s)

L’auteur Ahcène Mariche revient avec trois nouveaux livres édités aux éditions Art Plume. Le premier, Timsaaraq, recueille quelque huit cent devinettes tirées du patrimoine kabyle, le deuxième Innan sya d sya, c’est un recueil de citations et proverbes anciens de Kabylie. Fidèle à lui-même, Ahcène a également gratifié les enfants kabylophones de trois jeux de cartes. Le retour de l’auteur intervient après une brève trêve avec l’écrit. Car, Ahcène Mariche a habitué ses lecteurs d’un prolifique registre de parutions aussi varié que son inspiration. De la poésie qui a fait le tour du monde en plusieurs titres, à l’instar de La toupie ou Tiderray. Des recueils de poésie au verbe bien ciselé qui accroche le lecteur jusqu’à lire d’un seul trait tout un livre. Ces œuvres ne sont pas les seules car l’auteur a déjà dans son palmarès des titres et des CD aussi divers. Par ailleurs, l’auteur Ahcène Mariche réalise actuellement et incontestablement le record de livres traduits dans les langues étrangères. Des livres de l’auteur ont été traduits dans plus d’une dizaine de langues. Certains poèmes ont été même traduits au japonais. Aussi, la notoriété de la plume d’Ahcène est bien établie. En plus de cette panoplie de langues parlant la poésie de Mariche, toutes les catégories d’âges s’y intéressent également. Sa poésie touche à toutes les questions agitant l’âme humaine et la société en général. Très actif, Ahcène est aussi un véritable homme de cinéma et de spectacle. Des émissions radio et télé aux planches de théâtre, il passe sans encombre. C’est un multidisciplinaire qui ne craint jamais de découvrir les choses de la vie. Dans beaucoup d’occasions artistiques, sa présence s’est imposée comme inéluctable. Le poète déclame ses poèmes comme on égrène dans les champs de blé. Le public en raffole. La poésie de Mariche est pleine de métaphores mais surtout de terminologie kabyle ancienne qui participe incontestablement à sauvegarder un patrimoine linguistique dramatiquement agressé de toute part. Enfin, notons que les trois nouvelles œuvres qui viennent de paraître sont un véritable délice pour les lecteurs. C’est un plaisir de lire et de réfléchir avec les devinettes et les citations très instructives sur une vie ancienne mais qui restent d’actualité.

Akli N.