Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

La fin d'année des ateliers pédagogiques à l'annexe de la maison de la culture Mouloud Mammeri d'Azazga a été fêtée le mardi 3 juillet dernier. La matinée a été marquée par plusieurs expositions de peinture, dessin et d'arts plastiques, fruit d'un travail d'une année des élèves de ces ateliers. L'après midi, d'autres ateliers pédagogiques étaient à l'honneur à l'instar des ateliers de langues (amazigh français anglais et italien),de calligraphie, de poésie et autres travaux manuels. Il y a lieu de signaler la présentation, pour la première fois dans la région, d'un spectacle de danse classique. De jolies petites fées ont magistralement présenté des spectacles, comme la reine des neiges, et qui ont émerveillé le nombreux public présent, constitué essentiellement de parents d'élèves et d'enfants. Des récitals poétiques et des chants ont permis de découvrir des talents qui ne manqueront certainement pas de dessiner des vocations. Ces ateliers ont la particularité d'être constitués de différentes catégories d'âge. De petits bambins et des adultes se côtoient, réunis par l'amour et la passion des arts. Présente à cette cérémonie, la directrice de la maison de la culture Mme Kemmar a tenu à partager ce moment avec les élèves et l'encadrement de cet établissement. Dans son allocution à cette occasion, elle n'a pas manqué da saluer le travail et l'assiduité de l'ensemble des formateurs et des élèves, les encourageant à persévérer et redoubler d'efforts. La cérémonie s'est clôturée par la remise de diplômes et une collation offerte aux invités.

M. I. B