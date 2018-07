Une caravane artistique s’installe à la placette M’barek Aït Menguelle

Par DDK | Il ya 3 heures 54 minutes | 256 lecture(s)

Une caravane artistique avec l’ambition d’offrir aux régions des animations tout au long de la période estivale aura lieu à partir d’aujourd’hui, jeudi, jusqu’au 14 juillet. L’événement organisé par l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) avec la participation de la direction de la culture, aura lieu au niveau de la placette M’barek Aït Menguellet sise au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il verra la participation de plusieurs artistes venus de plusieurs wilayas du pays, entre autres Béjaïa, Constantine, Alger, Sidi Bel Abbes. Ainsi, un programme riche et varié est concocté pour l’occasion. La première soirée est prévue aujourd’hui à partir du 19h au niveau de la placette de M’barek Aït Menguellet de Tizi-Ouzou, avec au menu de la dance avec le Ballet de Sidi Bel Abbes. Pour demain vendredi, le groupe Garage Band de Béjaïa, un groupe de musiciens et chanteur reprenant les plus grands standards pour le plaisir du public sera au rendez-vous, en plus d’un autre groupe de Rock Smoke venu de Constantine. Pour le troisième et dernier jour du spectacle, la chanteuse Dounia Eldjazairia et le chanteur Mohamed El Khames égayeront les habitants de Tizi-Ouzou avec leurs chansons. Il faut dire qu’en plus de l’aspect divertissement et animation, cette caravane artistique sera une occasion d’établir des échanges et mettre en valeur la richesse culturelle et artistique nationale à travers la multitude d’activités et de genres inscrits au programme de la manifestation. Pour ceux qui visitent Tizi-Ouzou pour la première fois dans le cadre de la manifestation, ce sera une aubaine pour découvrir la wilaya de Tizi-Ouzou avec tous ses atouts touristiques naturels, culturels et artisanaux qui font d’elle l’une des destinations privilégiée des estivants durant cette période de l’année. Cette caravane artistique nationale constitue, de ce fait, un moment de partage entre des populations avides d’une animation artistique qui embellira leurs soirées et des artistes venus des quatre coins d’Algérie pour semer et récolter de la joie.

L. Fahem