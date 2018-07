La Foire de l’artisanat se poursuit

Par DDK | Il ya 18 minutes | 2 lecture(s)

La deuxième édition de la Foire de l’artisanat de Béjaïa se poursuit dans une ambiance bien estivale.

La manifestation, qui se tient depuis le 4 juillet, s’étalera jusqu’au 27 de ce même mois, au CEM Chouhada Ouarouf, sur le boulevard de l’ALN. Elle a jusque-là drainé de nombreux visiteurs au quotidien, notamment à la tombée de la fraîcheur en fin de journées. M. Abderrahmane Bouaita, président de l’association «Tiftilt inazouren», dira : «La manifestation voit la participation de plus de 70 exposants venus de 30 wilayas. Le visiteur a un large éventail de choix de produits exposés : de la poterie, de la vannerie, de la bijouterie en argent et de la maroquinerie, à côté du miel, de l’huile d’olive et des plantes ornementales, en passant par les robes, la broderie, les burnous tissés traditionnellement de différentes régions d’Algérie». Les organisateurs précisent par ailleurs que les principaux objectifs ciblés par ce mois de l’artisanat sont d’abord de créer de l’animation à Béjaïa pendant cette période estivale. La ville est en effet la destination de nombreux estivants qui pourront ainsi emporter de beaux souvenirs de leur séjour dans la capitale des Hammadites. L’autre objectif est de permettre aux exposants des différentes wilayas de faire connaître leurs produits auprès de la population béjaouie et ses visiteurs. Cette foire offre aussi l’occasion aux artisans des différentes régions de se connaître entre eux, d’échanger leurs idées et leurs expériences professionnelles quant aux techniques de fabrication et aux différents canaux d’écoulement de leurs productions.

B Mouhoub.