Baziz de retour !

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Le chanteur Baziz signera son retour sur la scène artistique de la wilaya de Tizi-Ouzou, mardi prochain, par l’animation d’un gala à 19h au théâtre régional Kateb Yacine. L’évènement qui s’inscrit dans le cadre de la caravane artistique qu’organise la direction de la culture de la wilaya et mise sous le haut patronage du président de la République et sous l’égide des ministères de l’Intérieur et de la Culture, vise à «offrir aux régions des animations tout au long de la période estivale», souligne la direction de la culture de la wilaya qui précise que cet évènement est co-organisé par l’ONDA.

R. B.