Massi Lewhama, Boumediene, Amar Colombo… font le show

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

La direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou organise la 1ère édition du Festival du rire, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 24 juillet.

Un programme riche et varié a été concocté par les organisateurs. Dès aujourd’hui à partir de 19h, le théâtre régional Kateb Yacine abritera un spectacle humoristique intitulé ‘’Juste pour rire’’ avec le comédien Khaled par hasard. Demain vendredi, toujours à partir de 19h, ce sont Amine Boumedienne venu d’Alger et Hocine Ouarab de Tizi-Ouzou qui animeront deux spectacles de rire et de mime. Pour samedi, c’est Massi Lewhama de Béjaïa qui sera à l’affiche au théâtre régional Kateb Yacine, alors que Mourad Saouli de Sétif tiendra son spectacle au port de Tigzirt. La placette Mebarek Aït Menguellet de Tizi-Ouzou accueillera la troupe «Fartouma» de Tizi-Ouzou qui interprétera son spectacle intitulé «Tata batata». Le Festival du rire sera également abrité par le port d’Azeffoun, où se produiront Amar Colombo et Omar Hachemi durant la soirée du dimanche 22 juillet. La placette de l’ancienne mairie de Tizi-Ouzou abritera quant à elle, le lundi 23 juillet, un spectacle de rire avec Massi Lewhama de Béjaïa à partir de 19 heures Pour la clôture du Festival, le chanteur Baâziz animera un gala, dans la soirée du mardi 24 juillet, au théâtre régional Kateb Yacine. Un gala organisé par l’ONDA, dans le cadre du programme de la caravane artistique sous le haut patronage de son excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika et les ministères de l’Intérieur et de la Culture. M. Nabila Goumeziane, directrice de la culture, nous dira : «Ce Festival a été initié pour permettre aux familles de sortir, de se défouler et de profiter des soirées de la saison estivale. La manifestation a été élargie aux ports de Tigzirt et d’Azeffoun pour que le plus large public possible en profite. Et comme cerise sur le gâteau, c’est un gala avec le chanteur Baâziz qui clôturera cette 1ère édition».

Hocine T.

Le programme