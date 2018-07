Dix films au programme du Ciné-Plage

Par DDK | Il ya 48 minutes | 56 lecture(s)

Dix films, dont cinq longs métrages, seront projetés sur les plages d’Azeffoun, dans le cadre de la 4e édition de Ciné plage qu’organise la direction de la culture de la wilaya, à partir de mardi prochain et jusqu’au 4 août. La première journée verra la projection, à partir de 21h, du court métrage «Le Hublot», suivi du long métrage «Mémoire de scène». Le mercredi 1er août, le public pourra voir «Le silence du Sphinx», suivi du long métrage «En attendant les hirondelles». Le court métrage «Je te promets» est prévu pour la soirée de jeudi 2 août, à 21h, et les estivants auront ensuite droit à un film classique. «Papillon» et «Les intrus» sont programmés pour la soirée du vendredi 3 août, avant que le Festival «Ciné Plage» ne soit clôturé, le lendemain, avec le court métrage «Point de fuite», suivi du long métrage «Lala Zebida».

R. B.