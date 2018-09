Honneur aux femmes

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 212 lecture(s)

Le 3ème salon du patrimoine culturel immatériel qui se tient à la maison de la culture Mouloud Mammeri du 24 au 26 Septembre 2018, est un hommage exclusif à la troupe L’Khalath et son thème flatteur «la femme algérienne garante de la transmission du patrimoine culturel immatériel».

Le coup d’envoi est donné par le wali, Mohamed Bouderbali, la directrice de la Culture Nabila Gouméziane en présence d’artistes, de peintres, de chanteurs… de responsables locaux, de députés, d’un sénateur et d’une forte assistance. Une tournée à travers les nombreux et diverses expositions qui occupent le hall et les deux grandes salles a permis à la délégation et aux visiteurs de constater de visu cette richesse du patrimoine culturel immatériel. «C’est la fête nationale du patrimoine connue pour sa diversité et sa richesse. C’est aussi l’une des facettes qui existent et chaque région recèle en elle-même une partie de cette richesse !», dira le wali dans la maison kabyle réservée aux contes animés par Mme Amirouche Samar et un atelier de jeux traditionnels avec le musée public national Ahmed Zabana d’Oran. Au registre des expositions, une riche gamme est présentée au grand public en matière d’habits traditionnels, de travail de la laine, du métier à tisser, gravures, peintures, dessins, robes kabyles, blouza oranaise, madjboud , robes constantinoises et bien entendu de diverses localités de la wilaya de Tizi-Ouzou : broderie berbère avec Mme Koulali Malha, poterie avec l’association Islequem N’Talaghath, Ath Khir , Mekla- Association culturelle Thafath N’Tawrirth- Association culturelle ldles Diles- Association culturelle patrimoine et culture- robe kabyle d’El Ksar, Bouira – Exposition avec les femmes artistes peintres Aït Menguelet Hayet, exposition de livres portant sur le patrimoine : CNRPAH, bibliothèque nationale El Hama, Enag, maisons d’Editions : Terroir, El Amel, Planétiare. Un groupe de femmes a émerveillé toute l’assistance par des chants, de la chorale, Ichewikan, ponctués de youyous mettant en exergue, à juste titre, la femme détentrice du patrimoine culturel et pour ce qu’elle apporte pour la pérennité du patrimoine, de la mise en valeur de toutes ses richesses. Le patrimoine culturel et immatériel est l’essence même de l’identité nationale. Il rassemble les traditions, les coutumes, principes de la culture. La femme est gardienne de tout ce legs ancestral, culture orale véhiculée par la langue» dira la directrice de la culture.

M A Tadjer