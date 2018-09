GPRA Un mandat historique de Merdaci en vente

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 227 lecture(s)

Un livre dédié in extenso au GPRA (Gouvernement provisoire de la république algérienne), vient d’être publié aux Editions du Champ libre par le Pr Abdelmadjid Merdaci. Cet opus portant le titre «GPRA Un mandat historique 19 septembre 1958, 3 août 1962», est paru à l’occasion du 60e anniversaire de la création de cet organe exécutif du FLN qui a conduit la révolution jusqu’aux accords d’Evian. Cette contribution est, d’une certaine manière, unique en son genre dans la mesure où, de tous les travaux publiés jusque-là, aucun n’a traité de façon aussi directe, aussi explicite et exclusive de cette structure. L’auteur dévoile un pan de l’histoire de la guerre d’Algérie, en remettant au devant de la scène un acteur majeur de l’indépendance du pays. Celui-ci est, hélas, totalement ignoré par les nouvelles générations, car sciemment mis sous l’éteignoir par ceux dont il rappelle l’imposture et incarne la mauvaise conscience. Cette instance exécutive du FLN, qu’était le GPRA, a été remisée aux oubliettes de l’histoire depuis la crise de l’été 1962. Le GPRA a pourtant inscrit son action dans le prolongement des deux premières directions du front, en l’occurrence le comité de six fondateurs et le CCE (comité de coordination et d’exécution) issu du congrès de la Soummam. L’annonce publique et officielle de la constitution du GPRA, créé le 18 septembre 1958, avait été faite le lendemain 19 septembre simultanément au Caire par M’hamed Yazid, ministre de l’information et à Tunis par Krim Belkacem, en sa qualité de vice président du GPRA. Le GPRA est placé sous l’autorité du CNRA, l’instance suprême de la révolution. Conformément aux objectifs fixés par ses fondateurs, il a géré des séquences décisives de la guerre d’indépendance et a conduit les négociations qui ont débouché sur les accords d’Evian et le cessez-le-feu du 18 mars 1962. La matrice PPA- OS (organisation spéciale) a été l’épine dorsale de la direction du GPRA, dont la présidence a été confiée tour à tour à Ferhat Abbas puis à Benyoucef Benkhedda. L’annonce faite le 22 juillet à Tlemcen, de la mise sur pied d’un bureau politique, a sonné la fin du GPRA, laquelle est confirmée le 3 aout par le discours de son président adressé au peuple algérien.

N. Maouche