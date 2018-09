La 2e édition les 5 et 6 octobre

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le salon du livre d’enfant du village Afir, dans la commune de Boudjima, revient dans sa deuxième édition après le succès réalisé lors de la première.

Organisé par l’association locale Imnar, la manifestation destinée à l’enfance se tiendra en partenariat avec l’Assemblée populaire de la wilaya, la direction de la culture, la direction de l’éducation ainsi que le club amateur du village l’OCA. Cette deuxième édition se déroulera durant deux jours, les 5 et 6 octobre prochain. Les jeunes du village qui ont réussi avec brio l’organisation de plusieurs manifestations comme les campagnes de sensibilisation sur plusieurs maladies, ont mis au point un riche programme. Des animations diverses destinées aux enfants de toutes catégories sont donc attendues au niveau de l’école primaire Belaïd Adar. Selon le programme établi, les organisateurs ont prévu une exposition-vente de livres pour enfants qui s’étalera sur les deux journées que durera la manifestation. Des bandes dessinées, des contes et autres catégories dans les langues amazighe, arabe et français sont également au programme de cette 2e édition. Les enfants du village Afir auront, ainsi, le plaisir d’accueillir parmi eux certains auteurs qui viendront dédicacer leurs œuvres. Pour faire profiter cette catégorie des bénéfices de cet événement, les organisateurs ont inclus dans le programme des séances et des ateliers d’écriture, de lecture et de dessin qui seront animés par des spécialistes. La philosophie pour enfants est une question qui a toujours été d’une actualité brûlante et c’est l’occasion justement d’en parler. Elle sera le thème d’une conférence prévue la deuxième journée. Par ailleurs, les adultes ne sont pas pour autant exclus du programme car des conférences leur seront dédiées. Le thème le plus percutant qui sera abordé est relatif à la situation de l’édition du livre pour enfants. Pour l’aspect spectacle, des séances de déclamation de poésie seront au programme. Elles seront animées par des enfants et des adultes amoureux du verbe. Les enfants auront aussi le plaisir d’assister à des spectacles de cosplay avec des tenues de Tom et Jerry, super Mario et Mickey Mouse.

Akli. N.