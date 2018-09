Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

«Urar, élément central du patrimoine culturel immatériel» est le thème de la conférence animée, lundi dernier, par Madjid Balli de la chaîne II de la radio nationale, à la maison de la culture Mouloud Mammeri. Le conférencier s’est longuement étalé pour mettre en exergue le rôle de la femme dans «urar, élément central du patrimoine culturel immatériel». Il fait une relation et un lien entre la femme, le chant et la musique «qui sont le centre de notre vie quotidienne». «La femme, dans notre société, n’a pas d’autres choix. Soit elle se tait et attend la mort, soit elle s’exprime à sa façon», a-t-il souligné. Pour la femme, le chant «constitue le refuge, le miroir de ses joies, de ses déceptions. Elle brise le tabou du silence qui la ronge ! C’est une thérapeute de la délivrance, une espèce de méditation». Les circonstances sont nombreuses et diffèrent des unes aux autres : «La femme chante seule (chant solitaire) durant les travaux ménagers, une complainte ou exprime ses soucis par une certaine irruption». Ensuite, le conférencier aborde le chant collectif dans «Urar» dans différentes occasions : entraide ou thiwizi, pèlerinage lors des visites aux mausolées, à la fontaine, entre autres. Pour les hommes, ce sont Idhebalen qui constituent un outil de régulation et qui s’approprient illégitimement le patrimoine de la chanson de la femme». L’autre volet abordé est la structure d’Urar composée du triptyque : paroles, voix et rythme. La troupe est composée de la meneuse, le groupe (chorale) et les danseuses. Tout est calculé, choisi et contrôlé, car l’exécution est d’une efficacité exceptionnelle. «La meneuse chante le couplet puis repris par les autres dont la mémorisation est sans faille», expliquera le conférencier. Ce dernier cite quelques thèmes abordés, à savoir les éloges aux mariés, aux parents, aux nouveau-nés, aux circoncis, aux braves, la fierté… Enfin, le registre de ces chants est très riche et le conférencier cite la gestion des conflits, l’amour, le chant pudique, la misère, le divorce (injustice sociale)…

M A Tadjer