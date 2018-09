L’hommage de Yasmina à Sam

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

L’artiste Mohamed Bellache a rendu l’âme dimanche dernier à Paris. Lui qui était déjà parti depuis longtemps en choisissant de s’exiler en France. Depuis dimanche, Sam est parti pour de bon rejoindre son créateur.

La levée du corps aura lieu aujourd’hui, jeudi 27 septembre à partir de 9 heures, à la chambre mortuaire de Bichat du côté de Porte Saint-Ouen dans le 18e arrondissement. Bellache Mohamed que ses amis appelaient affectueusement Sam, est très connu dans le milieu artistique kabyle parisien, même s’il n’a jamais enregistré d’album en studio. Ce fut son choix.

Il a bourlingué et fait quasiment tous les bistrots de Paris où il tournait, comme tous les anciens artistes qui sont allés s’installer dans la capitale des lumières. Pris dans l’engrenage, il n’a fait que quelques retours au pays. Il fera son dernier voyage ce week-end. Le défunt sera enterré après-demain samedi dans son village natal à Chemini, dans la wilaya de Béjaïa.

Ses amis, Mohand Attouche, Naïma, Moussa et Khelifa témoignent de la simplicité de l’homme et du dévouement de l’artiste pour son art. La chanteuse Yasmina ne dit également que de belles et douces choses sur le défunt : «Après Djamel Allam, il y a à peine une quinzaine de jours, c’est un autre grand artiste qui s’en va. Sam était aimé et apprécié de tous ceux qui l’ont connu. Il a chanté partout. À l’image des anciens, il faisait le tour des cafés parisiens. Je me souviens, il chantait aussi à merveille le répertoire de Lounis Aït Menguellet. C’était un spécialiste. Il avait aussi ses propres compositions bien sûr mais il n’a jamais enregistré. Il aurait pu le faire mais il ne l’a jamais fait. Il vivait son art pour lui, la notoriété ce n’était pas son truc. Et malheureusement, c’est le revers de la médaille, le jour venu, il part ainsi loin des feux de la rampe, alors qu’il mérite tous les hommages».

R. B.