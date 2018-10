Le groupe Saïdi sort son premier album

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Avec leur premier produit, sorti chez les éditions Soummam de Béjaïa et mis sur les étals en juillet dernier, les cousins Saïdi, qui forment le groupe musical éponyme, contribuent, ainsi, à l’enrichissement de la chanson moderne kabyle.

Avec une œuvre poétique qui remue les cœurs sensibles et étalée sur six chansons, Ali et Abdelaziz Saïdi, natifs de la station balnéaire de Tichy, chantent la vie de tous les jours, la fuite des jeunes à l’étranger, le combat de la femme, le mariage organisé, l’amour et surtout le combat identitaire. Imprégnées d’une musique, certes moderne, mais douce par la même occasion, les chansons du groupe Saïdi contenues dans un album qui porte le titre de la chanson dédiée au combat identitaire «Sber Ur Ttru» en l’occurrence, se veut un avant-goût de la série de produits que comptent mettre sur le marché Ali et Abdelaziz. D’ailleurs, ils ont un projet en gestation pour l’année prochaine, avoueront-ils à demi-mot. Pour leur premier produit, ils ont opté pour une jaquette les montrant assis à même la balustrade de la route touristique du Cap d’Aokas. Le choix n’est pas fortuit, diront-ils. Tout d’abord, il y a le côté esthétique puis viennent les volets historiques et mystiques. Pour l’histoire, cette route a vu en Mai 1945 plusieurs algériens balancés par les colons à la mer et pour la chose mystique, la photo a été prise au niveau de la montagne «Imma Thadhrart» du nom du mausolée qui est érigé à la cime de ce mont qui domine la ville d’Aokas pour aller y chercher une bénédiction. Ils prouvent ainsi qu’ils sont de véritables artistes qui font attention au moindre détail. Il faut reconnaître qu’en écoutant attentivement leurs chansons, on s’aperçoit que pour un début, c’est un coup de maître qu’ils ont réussi. Fonctionnaires de leur état, ces deux cousins ont le chant et la musique dans le sang. En plus de ce penchant vers le 4e art, Ali est, également, un adepte du 5e art. Il a, à son actif, plusieurs poèmes qui sortiront sous-forme de recueil prochainement, fera-t-il savoir. D’ailleurs, il a été gratifié du prix du jury du festival de la poésie d’Ath Leqsar, dans la wilaya de Bouira. Une distinction qui l’a encouragé à aller de l’avant et à espérer faire mieux, avec son cousin, dans le domaine de la chanson. Bon vent les artistes!

A. Gana