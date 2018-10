Vernissage de l’exposition de Lynda Benmedjber

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le vernissage de l’exposition de peinture de l’artiste-peintre Lynda Benmedjber a eu lieu avant-hier à la salle Zemirli de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

C’était en présence de la directrice de la culture, du chef de daïra d’Azazga, de la députée Leila Hadj Arab, d’élus locaux, des directrices de l’annexe de la maison de la culture et de l’école régionale des beaux-arts et d’artistes de la wilaya. L’exposition regroupe 55 tableaux de grand et moyen format, utilisant la technique mixte, aquarelle, gouache, acrylique et à l’huile. De la nature morte à l’abstrait, l’artiste nous fait voyager à travers les paysages de la Kabylie et avec son coup de pinceau aux couleurs tantôt chaudes tantôt froides, influencée par ses origines, elle peint des répliques fideles des coutumes notamment dans les œuvres : représentants deux femmes vêtues de robes kabyles et portant des jarres l’une sur la tête et l’autre avec ses main prêt d’une fontaine, la bergère entourée de ses moutons, le moulin à l’huile d’olive, les signes berbères et les bijoux kabyles… A ce propos, Benmedjber a fait savoir : «J’aime tout ce qui est kabyle, j’ai fait ces toiles pour qu’on n’oublie pas nos traditions». Elle sort de sa Kabylie natale pour aller dans un champ de coquelicots et de marguerites à travers une jeune femme ou une adolescente portant un chapeau et robe blanche dont le visage est tourné vers les montagnes. Dans l’un des tableaux de nature morte, on remarque un panier en osier rempli de figues, de grenades…déposé sur une table décorée par «l’ fouta». Lynda Benmedjber explique : «j’ai exposé mes tableaux pour montrer au public mon travail. J’utilise plusieurs techniques, je fais de la nature morte et de l’abstrait. Je m’intéresse beaucoup plus au paysage kabyle. J’aime la nature, les fleurs et le printemps. D’ailleurs mon thème de mémoire était sur le romantisme dans le paysage». Sur le travail de l’artiste, Nabila Goumeziane dira : «Je félicite Lynda pour le travail qu’elle fait : des œuvres bien inspirées de la culture locale et de la diversité culturelle de notre pays. Elle passe aisément de la nature morte à l’abstrait et même à l’aquarelle avec un sens du détail remarquable. Les artistes peintres algériens sont à encourager et à féliciter pour leur contribution à la promotion de l’art algérien. A ce propos le ministre de la Culture met l’accent sur les arts plastiques et graphiques à travers les différentes activités organisées dans ce sens et surtout à travers les écoles des beaux arts, et Tizi-Ouzou a l’honneur d’être dotée d’une école à Azazga à laquelle je rend hommage». Les visiteurs ne peuvent pas rater le seul portrait de l’exposition qui représente la chanteuse Yasmina en robe et bijoux kabyles, Lynda explique pourquoi elle a peint ce dernier : «J’ai fait ce tableau parce que j’aime cette chanteuse. J’ai réalisé deux portraits d’elle, dont un lui a été remis en cadeau». Pour rappel, l’exposition se poursuivra jusqu’au 8 septembre. L’artiste peintre Lynda Benmedjber-Mouri est née le 9 octobre 1977 à Azazga, passionnée par le dessin dès son jeune âge comme peuvent le démontrer ses cahiers d’écolière qu’elle n’hésite pas à décorer par des illustrations et des dessins. Après les études moyennes et secondaires, elle s’inscrit à l’école régionale des beaux-arts d’azazga pour parfaire ses connaissances dans diverses techniques de dessin, la fin du cursus de formation est sanctionnée par un diplôme national. Après quelques années passées dans l’enseignement en tant que PEF de dessin, elle anime, entre autres des ateliers de dessin pour enfants à la maison de la culture Mouloud Mammeri et au centre culturel de Yakouren. En 2008, elle intègre l’école régionale des beaux arts d’Azazga en qualité d’animatrice culturelle. Son domaine de prédilection reste les merveilles de la nature, pour laquelle elle a dédié la majorité de son œuvre. Sa passion pour cette dernière, l’a conduite à reproduire ses contrastes et à divulguer ses secrets et sa beauté. Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs manifestations nationales. L’une de ses œuvres a été offerte par la direction de la culture de la Wilaya de Tizi-Ouzou au président de l’association France-Algérie, Jean Pierre Chevènement en guise de présent en 2015.

Sonia Illoul