Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Placée sous le thème «Paroles de femmes», la 9ème édition du Festival international du théâtre de Béjaïa aura lieu du 14 au 22 octobre.

Huit pays, selon le commissaire du festival, Slimane Benaïssa, ont confirmé leur participation à cette 9e édition, dont le Liban, l'Egypte, l'Italie, l'Irlande, la France, la Tunisie, la Suisse et l'Algérie. Au programme, des représentations théâtrales à raison d'une pièce chaque jour à la grande salle du TRB, un café-théâtre pour débattre de la pièce de la veille chaque jour au café du théâtre, la lecture de pièces de théâtre chaque jour à la petite salle de l’édifice culturel, des conférences en rapport avec la thématique générale au niveau du département des langues de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, des master class relatives aux textes théâtraux, la mise en scène et le jeu d'acteur.Le nouveau commissaire du FITB, installé par le ministère de tutelle en mai dernier, le dramaturge Slimane Benaïssa compte insuffler une nouvelle dynamique à la pratique théâtrale. Slimane Benaïssa dit avoir hérité d'une situation peu enviable. «Avec 1,2 milliard de dettes on m'a juste alloué 2,5 milliards pour cette édition, vous pouvez faire le calcul », a-t-il dit. «J'ai évidemment assaini les dettes avant de commencer. Mon défi, et celui du commissariat, est de trouver comment avec peu de moyens faire développer beaucoup de choses à la fois», a-t-il encore souligné. En hommage à Djamel Allam, la 9e édition du FITB, précise Benaïssa, «sera une rupture avec les éditions précédentes sur plusieurs aspects, notamment ceux liés au plan organisationnel», dont les locaux du TRB auront à abriter toutes les manifestations inscrites au programme, contrairement au précédentes éditions où des activités extra-muros avaient été organisées. «Nous avons décidé d'appeler cette édition «9ème édition Djamel Allam» comme l'a souhaité le ministre en personne pour rendre hommage au grand artiste qu'il était, étant donné que le festival se déroule dans sa ville natale et dans son théâtre préféré d'une part, et on a pensé à Sid Ahmed Agoumi, afin de l'honorer, une manière de reconnaître le talent, son parcours de son vivant», dira Benaïssa. Lors de cette nouvelle édition, faut-il le signaler, une billetterie sera instaurée, avec un ticket d’entrée à 300 Da.

F. A. B.