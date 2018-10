Une comédie musicale de Zayen pour l’environnement

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Le chanteur Zayen revient agrémenter les mélomanes avec une autre production militante pour l’environnement. Cette fois, cet artiste présentera une comédie musicale avec la participation de beaucoup d’artistes venus d’horizons divers. Le spectacle se produira au niveau du théâtre régional Kateb Yacine, le 14 octobre à partir de 9h. A ce propos justement, Zayen nous dira que cette comédie interactive et musicale a pour but de sensibiliser le grand public sur la protection de l’environnement. Notons aussi que ce spectacle réalisé par Zayen regroupera une panoplie d’artistes musiciens, poètes, peintres et magiciens. L’occasion se présente bien car sa présentation sera dans le cadre de la remise du prix Aïssat Rabah du village le plus propre. Le travail de collaboration s’est fait avec l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’organisatrice du concours qui récompense une dizaine de villages participants à la course. L’occasion se présente bien car le grand public qui sera certainement présent à la cérémonie se régalera de ce spectacle. Zayen n’est pas à sa première œuvre car il a déjà égayé la scène artistique avec une chanson dédiée à l’environnement. Dda Musa a réuni plus d’une trentaine d’artistes algériens et étrangers. Ils ont offert leur voix à la cause environnementale pour laquelle Zayen s’investit pleinement. Il en fait un combat depuis quelques années. Et il le mène avec brio. Pour rappel, l’artiste sillonne villages et communes en Kabylie et en Algérie pour sensibiliser sur la nécessité de préserver l’environnement. En musique et en chansons mais aussi par des actions sur le terrain. Zayen organise et prend part à des volontariats de nettoyage à travers toutes les régions. Avec lui, toutes les occasions se transforment en actions. A noter enfin que l’initiative d’une comédie musicale est une chose tout à fait nouvelle dans les anales de la chanson kabyle et algérienne en général. Zayen est le premier artiste kabyle à composer pour l’environnement et à joindre le geste à la parole en descendant sur le terrain faire des volontariats de nettoyage. Son initiative séduit de plus en plus de monde. Et c’est la preuve que son combat donne des résultats.

Akli. N