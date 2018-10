L’œuvre de Boulifa revisitée

Par DDK | Il ya 15 minutes | 11 lecture(s)

L’évocation de Si Amar Ou Saïd Boulifa s’est déroulée cette année en deux endroits : la bibliothèque principale de lecture publique et la maison de la culture Mouloud Mammeri. C’était dans la journée de mercredi dernier.

La manifestation fut placée sous le thème «L’œuvre de Boulifa, élément de la recherche autour de la culture amazighe». Le lancement a eu lieu à la bibliothèque principale par le wali, Chater, en présence du neveu de Saïd Boulifa, Djaffar Boulifa, et d’une assistance assez nombreuse. Lors de sa tournée à travers les expositions sur la vie et l’œuvre de Boulifa, le wali a été émerveillé par les informations données par Djaffar Boulifa. Il a été aussi attiré par le travail fait dans l’atelier informatique réservé aux enfants handicapés visuellement. Il a assisté à une démonstration de saisie en braille, d’une imprimante et d’une lecture. «Cette journée est dédiée à l’un des hommes du savoir Si Amar Ou Saïd Boulifa qui avait bravé le colon pour mettre les premiers fondements de l’enseignement de la langue amazighe», commente un organisateur. D’autres voix abondent dans le même sillage et rappellent : «Cette journée d’évocation et de commémoration de Si Amar Ou Saïd Boulifa est très importante pour nous. Boulifa était l’un des précurseurs de la langue amazighe. C’est aussi un devoir de mémoire et nous avons invité à cette occasion des maisons d’éditions, des auteurs pour la vente-dédicaces de leurs ouvrages. Une communication a été animée à la bibliothèque de lecture publique par le neveu de Si Amar Saïd Boulifa autour des thèmes : «La vie et l’œuvre de Boulifa», «La méthodologie pédagogique et académique de Saïd Boulifa»... Dans l’après-midi, la salle du petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri a abrité une table ronde sous le thème «L’œuvre de Boulifa, élément de la recherche autour de la culture amazighe», par notamment Saïd Chemakh.

M A Tadjer