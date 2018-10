L'histoire locale revisitée

Par DDK | Il ya 45 minutes | 90 lecture(s)

Invité au café littéraire qu'organise chaque week-end le collectif des associations locales de la commune de Tamridjet, l’écrivain Boumezoued Bouzid a présenté récemment son dernier roman historique intitulé «A l'ombre d'une chapelle». Devant une assistance composée essentiellement de jeunes assidus et passionnés d’Histoire, notamment de l’Algérie pré-indépendante, l'écrivain a décortiqué la période coloniale dans la région, en procédant à la narration des épisodes majeurs inhérents au passé de la contrée maritime Est de Béjaïa. Les événements douloureux qui s’y sont produits durant la guerre de libération, pratiquement de 1956 jusqu'à l'obtention de l'indépendance, ont été mis en lumière. Les localités Aït Anane, Darguina, Aït Bouyoucef, Laâlemn, Tababourt, Aït felkaï, Aït Sagoual ont été largement évoquées dans sa plaidoirie historique. Dans une salle archicomble où régna un calme religieux, l'écrivain a suscité l’émotion des présents. Outre une aventure d'amour entre un Français et une jeune Kabyle, racontée en détail, l'écrivain a mis l'index sur un atelier de torture jusque-là inconnu, monté par les gendarmes français dans l'usine hydro-électrique de Darguina, où des Moudjahidine étaient admis et torturés jusqu'au dernier souffle puis jetés dans l'oued Agrioun. Certains combattants demeurent disparus à ce jour. En retraite après une carrière de contrôleur aérien, Boumezoued Bouzid est né une année avant l’éclatement de la révolution algérienne, soit en 1953. Ce qui fait de lui un témoin oculaire de cet épisode historique fondateur. Sa famille, notamment son père, commissaire politique, et son voisinage révolutionnaire lui ont fait part de beaucoup d'événements douloureux qu’il a minutieusement racontés dans son ouvrage. Notons que l’auteur en est à son 5e livre.

Nadir Hama