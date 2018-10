Le bédéiste Ahmed Haroun à l’honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater a donné le coup d’envoi de la 2e édition du Salon de la bande dessinée Tizi-Bulle, à la bibliothèque principale de lecture publique, avant-hier en fin d’après-midi.

Le wali et la délégation qui l’accompagnait ont visité les différents stands des maisons d’édition et de la riche exposition au niveau du rez- de- chaussée de l’établissement retraçant l’œuvre et le parcours de l’artiste Ahmed Haroun. des planches de BD, y étaient également exposées en plus de l’organisation des ventes -dédicaces des bédéistes .Le premier étage a abrité les ateliers, notamment : jour de kabylie tiré de l’œuvre de Mouloud Feraoun , initiation à la bande dessinée , super héros , manga , travaux manuels , création en mousse et atelier, mise en scène cosplay.Il y a aussi la réalisation d’une fresque par les étudiants de l’école régionale des beaux- arts d’Azazga. Cette édition a été marquée par des témoignages autour de la vie et l’œuvre du doyen des dessinateurs de presse Ahmed Haroun, auquel un hommage a été rendu. A ce propos la directrice de la culture dira : «Durant ce rendez vous, un vibrant hommage sera rendu au grand bédéiste Ahmed Haroun, doyen des dessinateurs de presse de l'Algérie indépendante. Le père de M'Quidech est un caricaturiste humble et généreux. Il à son actif plusieurs œuvres dont le recueil intitulé la Bande Destinée , El Bendir, Bhar Lemnam, et beaucoup d’autres parues dans la presse algérienne, réalisées durant sa longue carrière artistique. Elles regroupent des histoires inspirées du terroir ainsi que des vieilles légendes». Un portrait de Haroun fait par un artiste local lui a été remis par la direction de la culture .A son tour, il a tenu a offrir à Madame Goumeziane un dessin intitulé Fouroulou (tiré du roman le fils du pauvre de Mouloud Feraoun). Concernant la participation à ce salon, la responsable du secteur de la culture indique : «Après la 1ère édition,l’année dernière, du Salon de la Bande Dessinée Tizi-Bulle, qui a connu un franc succès, nous revoilà pour cette deuxième édition qui s’étalera jusqu’au 20 octobre». C’est une sorte d’invitation adressée aux amateurs de la Bande Dessinée et aux professionnels également: ils auront à découvrir de nouvelles publications, à participer aux différents ateliers et à assister à plusieurs rencontres qui seront animées par des auteurs, des dessinateurs et des scénaristes. Cet évènement est une très belle occasion pour tous nos jeunes et toute la population de plonger dans des aventures via des bulles; cet Art, le neuvième du nom, fondé sur une juxtaposition d'images organisées en séquences narratives. Le public aura l’occasion de voir de très près les nouveautés et les créations artistiques des bédéistes algériens et de nos jeunes talents venus des quatre coins du pays». Sur la thématique de cette édition, la même responsable déclare : «Cette édition mettra l'accent sur la bande dessinée qui retrace l'histoire de la glorieuse révolution Algérienne, pour mettre en relief comment le 9ème art permet de transmettre aux nouvelles générations des faits historiques comme les impérissables évènements du 17 octobre. A ce propos, nos hommages les plus profonds à toute la famille révolutionnaire ». En marge de la cérémonie d’ouverture, Goumeziane a annoncé que Kamel Laghoub est le lauréat de la meilleure conception d’affiche de cette deuxième édition du salon.

S. Illoul.