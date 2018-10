Journée d’étude en hommage à Mohamed Seghir Feredj

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

L’association des anciens scouts et amis des scouts de la ville de Tizi-Ouzou en collaboration avec la direction de la culture et de l’APC de Tizi-Ouzou ont organisé une journée de commémoration de l’anniversaire de sa mort le 16 Octobre 2003 et celle des évènements du 17 octobre 1961. Cette journée est consacrée en hommage à feu Mohamed Seghir Feredj. Mohamed Seghir Fredj est né le 04/02/ 1912. Et c’est cette curiosité sans limites qui l’a conduit à connaître plus sur sa ville. Il a écrit « Histoire de Tizi-Ouzou et de sa région (des origines à 1954). Un livre préfacé par le Dr Bouamrane Cheikh. Se sentant à l’aise dans l’écriture, il pousse son travail en s’intéressant à l’histoire de toute la région de Kabylie, des origines à 1954. Il est l’auteur de plusieurs études , notamment : « les Belkadi de Koukou- Les Ben Zamoum- les Ben Salem- La ville de Dellys- Le guet- apens de Bordj Sébaou- Lalla Fathma N’Soumeur ». Il fut durant de longues années, président de « la société d’études historiques de Grande Kabylie » et de la « l’association d’études historiques et archéologiques de la wilaya de Tizi-Ouzou ». Ses œuvres sont appréciées du public qui veut connaître l’histoire de la ville de Tizi-Ouzou et de ses environs. En sa qualité, M S Fredj assistait aux émissions inter-lycées entre 1970 et 1980 sur invitation des proviseurs des lycées El Khansa et de Fathma N’Soumeur.

M A T