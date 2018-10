Nna Aldjia et la diva Nouara honorées

Par DDK | Il ya 1 heure | 181 lecture(s)

La grande salle de la maison de la culture de Tizi-Ouzou a abrité avant-hier un spectacle musical animé par des vedettes de la chanson kabyle, dont Nouara, Hacène Ahrès et d’autres jeunes talents.

La manifestation rentre dans le cadre de la remise du 2e prix du mérite Matoub Lounes decerné lors de cette édition à l’artiste Nouara et non moins présidente d’honneur de la Fondation Matoub Lounès. La cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités locales dont le P/APW, le P/APC de Tizi Ouzou, le chef de cabinet du wali, le secrétaire général de la wilaya et la directrice de la culture ainsi que des amis d’enfance du Rebelle. Le programme a débuté dans l’après-midi avec la lecture du document «exposé des motifs» rédigé par le célèbre Ali Zammoum, un des fondateurs de la fondation. Malika Matoub, la présidente de la fondation, a pour sa part saisi l’opportunité pour remercier tous ceux qui ont accompagné la fondation depuis sa création à ce jour, «surtout les citoyens des deux villages Taourirt Moussa et Tizi N'tlakht qui constituaient une protection pour la famille et la demeure du Rebelle, sans oublier les personnalités artistiques ainsi que les autorités, et enfin l’ONDA qui a sponsorisé l’événement en collaboration avec la direction de la culture. Après quelques passages des artistes qui se sont succédé pour interpréter des chansons de Lounès, le premier prix du mérite sera alors remis à N’na Aldjia, en son absence, étant souffrante. Viendra ensuite le tour de l’une des icônes de la chansonkabyle, Nouara en l’occurrence, visiblement très émue de cette première participation à un hommage à Matoub Lounes. «L’esprit de Lounès est toujours avec nous, fière d’être avec vous aujourd'hui. Lounès je l’aime et vous l’aimez, aujourd’hui son patrimoine doit être préservé et non divisé. Dans une de ses chansons, il avait chanté : «mon héritage restera à mon village.» C’est là, la vision d’un artiste complet affirme Nouara. La directrice de la culture Nabila Goumeziane, elle, s’est déclarée très «ravie d’avoir participé à ce grand hommage surtout qu’une idole est parmi nous, avec son esprit et sa douce voix et son bon cœur ouvert aux nouvelles générations».

