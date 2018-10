Semaine de Ciné clubs dans les écoles de Tizi

Par DDK | Il ya 13 minutes | 12 lecture(s)

Les établissements scolaires de la ville de Tizi-Ouzou renoueront avec le septième art durant toute cette semaine. Le ciné-école est de retour avec des films qui seront projetés aux élèves. La manifestation s’étalera, selon un programme établi par la direction de la culture, du 23 au 27 de ce mois d’octobre. Cet évènement, organisé justement par la direction de la culture en collaboration avec la direction de l’éducation et le centre national du cinéma algérien, se déclinera selon un organigramme qui prend en compte les programmes scolaires, pour profiter aux enfants de toutes les catégories d’âge. Il concernera les élèves des écoles primaires, du cycle moyen et des lycées. Aussi, les élèves auront à redécouvrir les films cultes qui ont marqué le paysage médiatique national et qui ont rempli les salles de toutes les villes du pays. Zabana, La bataille d’Alger, Le vent des Aurès, Les enfants de novembre, Octobre à Paris, et Krim Belkacem sont de longs métrages retraçant quelques faits historiques de la lutte pour la libération nationale ainsi que la vie des personnages qui ont façonné la destinée algérienne par leur combat à l’instar d’Ahmed Zabana et Krim Belkacem. Ce riche programme sera projeté au niveau de la cinémathèque mais aussi dans les écoles. La manivelle tournera ainsi au lycée 20 Aout, au lycée El Khensa, au CEM Kerkache et CEM Mouloud Feraoun, au lycée Hamki et au CEM Azib Ahmed. Ce programme est une aubaine pour faire renaître l’amour du septième art. Après une éclipse de plusieurs décennies, le cinéma a pratiquement disparu des us et pratiques de la jeunesse. Un désintérêt qui a été suivi par la disparition de plusieurs salles de cinéma devenues non rentables. Les projections de ce genre aideront sans nul doute à susciter l’intérêt pour les films, et pourraient même faire ressusciter l’engouement pour les salles de cinéma. Notons que la direction de la culture commence justement à s’intéresser à ce problème. L’ouverture de quelques salles serait dans le viseur. Par ailleurs, les films visent également à transmettre l’histoire aux jeunes générations par le cinéma. D’aucuns considèrent que l’histoire s’écrit dans les livres, mais le cinéma est également un outil incontestable pour la vulgarisation et la transmission de l’histoire. L’initiative doit être rééditée dans les écoles du monde rural pour que les habitants des communes en profitent au même titre que ceux de la ville.

Akli.N.