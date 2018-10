Cheikh Khaled Bentounès présente son livre Islam et Occident

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

L’initiateur de la Journée internationale du «vivre-ensemble en paix», Cheikh Khaled Bentounès, a, dans l’après-midi de mardi dernier, présenté au théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa, son nouveau livre intitulé Islam et Occident : plaidoyer pour le vivre-ensemble.

S’il a choisi la capitale des Hammadites pour présenter son nouveau livre en Algérie, ce n’est pas un hasard, souligne le Pr Djamil Aissani, président de l’association GEHIMAB qui est, avec d’autres organismes, partenaire de l’évènement. Bejaia a été dans le passé la ville des sciences et des arts où ont séjourné de nombreux savants qui ont rayonné sur le monde. L’Italien Fibonacci y a étudié les mathématiques et les a introduites en Europe. Ecrivain et conférencier, le Chikh Khaled Bentounès est aussi acteur du dialogue interreligieux, leader spirituel et initiateur de la « journée internationale du vivre ensemble en paix » adoptée le 8 décembre 2017 à l’unanimité des 193 Etats membres de l’Organisation des nations unies et qui est célébrée le 16 mai de chaque année. Chikh Khaled Bentounès est également membre fondateur du Conseil français du culte musulman, président fondateur de AISA Ong et de la fondation méditerranéenne du développement durable « Djanatu al arif ». La paix, selon sa vision, est un état d’être qui se sème et qui se cultive dans les consciences pour construire un état d’esprit individuel et collectif. Le plaidoyer pour vivre ensemble permet de construire le monde l’un avec l’autre et non l’un contre l’autre, de déconstruire certaines idées reçues à propos de l’islam et offrir un éclairage pour le vivre ensemble en paix avec le droit de rêver, d’imaginer, de désirer une vie en commun avec plus de justice, de fraternité et de paix universelles. Dans une salle pleine comme un œuf, il entame son propos en soulignant que la paix commence dans un couple qui vit ensemble en paix, puis cette paix s’élargit à la famille, au quartier, à la ville, au pays et au monde entier. Mais dès qu’on privilégie le côté individuel, ou qu’on se penche vers ce qui est propre au détriment de ce qui est collectif, la société se divise et s’atomise et c’est là que commencent les conflits. Vivre ensemble, c’est accepter l’autre au lieu de le rejeter, c’est discuter avec lui, c’est partager tout ce qui aide l’homme à s’extraire de son égoïsme. Le conférencier a ensuite survolé la décennie noire qu’a vécue l’Algérie et évoqué la violence qui sévit en Irak, en Syrie ou en Libye. Quant à l’essentiel de son livre « Islam et occident », selon le résumé donné dans le dossier de presse, c’est un ensemble de questionnements du genre : pourquoi a-t-on crée des académies militaires, mais pas d’académies de paix ? On enseigne l’art de la guerre mais a-t-on enseigné comment vivre en paix ? La paix est une valeur inestimable. Encore faut-il s’y investir, se donner les moyens et s’en occuper au quotidien dans notre relation avec les autres afin de transmettre la culture de paix à nos enfants. La paix, sous la plume du Chikh Khaled Bentounès devient une réalité incontournable qui constituera le moyen pour transformer nos consciences pour humaniser et harmoniser le monde. Il ne peut y avoir d’avenir que si le religieux et non religieux, le croyant et le non-croyant se transforment en témoins et porteurs de paix.

B. Mouhoub