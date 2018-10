Hommage à Aamouche et El-Djida Tamachtouht

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Pour cause de gros travaux à la maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa, la 10ème édition du Festival de la chanson kabyle a été déplacée à Akbou.

La manifestation se déroulera du 31 octobre au 3 novembre à la maison de jeunes Abderrahmane Farès. «La Révolution algérienne 1954-1962» est le thème choisi pour les chansons en lice. Cette 10e édition se veut également un hommage au chanteur Aamouche Mohand et à la chanteuse El-Djida Tamachtouht. Outre le concours pour désigner le meilleur jeune chanteur, plusieurs conférences seront animées par de grands noms de la chanson kabyle, tel le grand maître Kamal Hamadi, ainsi que des spécialistes du domaine, tels Abdelkader Bendaamache et Salah Aït-Mansour, entre autres. Même si le festival sera basé essentiellement à Akbou, le programme a prévu aussi beaucoup de galas artistiques dans d'autres villes de la wilaya. D'ailleurs, déclare Rabah Boudjemaa, commissaire du festival, «à l'avenir, pour permettre aux artistes des régions éloignées d’y participer, le Festival se déroulera chaque année dans une ville différente comme Sidi-Aïch, Kherrata ou Barbacha. Pour rappel, les lauréats de la 9e édition du Festival, qui fut dédiée en hommage à Lounis Aït Menguellet, ont été pris en charge, sous forme d’un contrat, pour un an de formation dans une école de musique. Lors de la même édition, le manque de moyens financiers avait obligé les organisateurs à limiter le nombre de galas et le cachet offert aux chanteurs fut symbolique.

B Mouhoub.