Nouvel album de Hocine Amendes

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Hocine Amendes, doit sa notoriété, du moins locale, à la scène et au contact avec le public. Sa proximité avec les gens, son expérience et sa nature très sociable, sont tant de qualités qui ont participé à forger ce chanteur natif d'Ait Mendes. Pour perpétuer son œuvre et enrichir son répertoire riche de plus de 13 albums, ce digne fils de Boghni, à laquelle il est profondément attaché, revient cette semaine avec un nouvel album, contenant 9 titres, disponible sur le marché depuis hier lundi. La musique et les paroles émanent du chanteur qui demeure fidèle à son propre style inspiré du folklore kabyle. Cette fois, Hocine Amendes, à travers son album intitulé «Ayen Aka athamourtiw», met en exergue certains faits de société. Il l'exprime dans le premier titre de l'album «Eqwen Ikaskiden». L'exil, la nostalgie des parents envers un fils qui a choisi de quitter le pays, l'état de désespoir que vit le peuple, sont des thèmes qui reviennent notamment dans les chansons «El Vavour», «Alahvav idub aruh», «Ayen aka atamourtiw», «Lasmah». Comme à l'accoutumée, les bons sentiments n'ont pas été oubliés, en chantant l'amour et ses déceptions que les fans du chanteur vont découvrir dans les chansons intitulées «xas ruh atsugedh leqrar» et «semhiyi». Et comme note d'espoir dans son nouveau produit, le chanteur fait appel à ne pas se décourager et à entrevoir l'avenir sereinement dans une chanson qui sonne comme un hymne à l'amour.

Merzouk Haddadi