Les survivants de Tala n War en librairie

Laouchedi Hamid vient de publier son troisième ouvrage. Avec ‘’ Les survivants de Tala n War ‘’, une œuvre qualifiée par l’auteur ‘’de représentation de la réalité historique’’ au cours de laquelle trois générations sont décortiquées par l’auteur. La trame de l’histoire décrit la vie dure de Moqrane, un jeune garçon kabyle, originaire de Tala n War, dont le village ainsi que tous les membres de sa famille ont été entièrement décimés par les spahis. L’errance sera son destin jusqu’au jour où il trouvera refuge auprès d’Ali, un homme d’un village kabyle ‘’ Tawrirt’’ qui l’a recueilli avant de l’adopter comme gendre en le mariant à sa fille. Une histoire passionnante qui tient en haleine le lecteur et le plonge dans une Kabylie austère empreinte d’us et coutumes millénaires très contraignantes. Un peu comme ‘’ La mare au diable ‘’ de George Sand évoquant des mœurs champêtres, ‘’Les survivants de Tala n War’’ décrit des personnages aux caractères trempés dans un milieu rural aux antipodes de notre temps. De cette union entre Moqrane et Messaouda, la fille d’Ali, naitront M’hend, Mouhend et Slimane. Ces derniers à la mort de leur père seront confrontés à leurs tours, au contexte de cette époque avec les femmes qui se jalousent à propos de l’héritage. Leur belle-mère, comme toute veuve de l’époque tentera de s’effacer devant ses belles-filles, en évitant de brusquer et de chambouler l’ordre établi. De génération en génération les descendants de Moqrane traverseront les siècles à travers notamment la période de la guerre de Libération Nationale, leurs engagements contre l’armée coloniale jusqu’à l’Algérie Indépendante au cours de laquelle leurs enfants seront à leur tour malmenés par les événements. Le printemps berbère sera également un passage inévitable pour les survivants de Tala n War où ils seront amenés à faire face à l’ignorance, de leurs proches, à propos de l’identité berbère. Les racines culturelles et l’attachement à leur village d’origine feront que tout au long du récit, le lecteur sera balloté d’émotions en émotions sur une trame parfois complexe parfois claire, mais au final retranscrivant parfaitement l’identité du kabyle, même déraciné par les aléas de l’histoire, il demeure toujours agrippé à ses origines. De Sétif, à Alger, en passant par Tawrirt, et même jusque dans l’hexagone, les survivants de Tala n War font face à leurs destins même s’ils ignorent leurs origines communes. L’auteur a scrupuleusement suivit la chronologie historique, et les péripéties relatées sont véridiques et relayées par des explications qu’il détaille tout au long de l’ouvrage.

Hafidh Bessaoudi.