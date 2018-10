Farid Kherbouche succède à Slimane Hachi

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Farid Kherbouche enfant de la localité d’Akbou dans la wilaya de Bejaia ,originaire d'Ath Amar Ouzegane est le nouveau directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H), il succède ainsi à Slimane Hachi .Crée en 1955, le Centre Algérien de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques (C.A.R.A.P.E) devient en 1964 Centre de Recherche anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques (C.R.A.P.E) avant d’être rattaché en 1984, patrimoine et activités, au Centre National d’Etudes Historiques. En 2003, le C.N.E.H est transformé en établissement public à caractère scientifique et technologique ; il est dénommé Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (C.N.R.P.A.H). Les activités du C.N.R.P.A.H, telles que précisées dans ses statuts, concernent la recherche dans les domaines de la culture et des interactions de l’homme avec ses milieux, de la préhistoire à nos jours. Il s’agit de recherches de terrain qui comportent plusieurs phases, depuis la prospection, le recueil et la collecte de corpus jusqu’aux travaux de laboratoires. Les missions sur le terrain sont souvent pluridisciplinaires et regroupent préhistoriens, anthropologues et autres spécialistes avec la collaboration de photographes et de laboratoires techniques. Les résultats des travaux sont publiés dans les supports éditoriaux du CNRPAH ainsi que dans des revues internationales. Le CNRPAH dispose de plusieurs laboratoires : de typologies préhistoriques de paléontologie, d’analyses sédimentologistes, paléontologiques et anthropologiques, de laboratoire de photographie spécialisée ,d’une photothèque, d’une vidéothèque ,d’une bibliothèque de préhistoire et d’anthropologie socioculturelle et historique et enfin d’un laboratoire audio-visuel.

Rachid Z.