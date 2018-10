Rencontre nationale au CLS

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Une rencontre nationale sur la bande dessinée et la caricature aura lieu, à partir d’aujourd’hui, au centre de loisir scientifique de Tizi-Ouzou (CLS). La manifestation, organisée sous le slogan «Ensemble pour vivre en paix», s’étalera jusqu’au 3 novembre prochain. Cette rencontre autour de la bande dessinée et la caricature, qu’abritera pour la première fois la wilaya de Tizi-Ouzou, est organisée par la direction de la jeunesse et des sports, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la guerre de libération nationale. 144 participants sont attendus, représentant les 48 wilayas, avec 3 participants par wilaya, fait-t-on savoir dans la fiche technique de l’activité. 1 pour la bande dessinée, 1 pour la caricature et 1 encadreur. Les objectifs assignés à cette rencontre, toujours selon le même document, sont : - inculquer aux jeunes l’esprit de la paix ; - vulgariser la pratique des deux activités au milieu des jeunes ; - découvrir et encourager les jeunes talents issus de différentes wilayas ; - créer un cadre d’échange et de dialogue entre les jeunes amateurs et les jeunes professionnels. Au programme de la rencontre, il y aura des visites à plusieurs sites, tels Sidi Baloua, La bougie, le musée régional du Moudjahid, le barrage Taksebt et le village le plus propre de la wilaya, Azemour Oumeriem. Au menu aussi, plusieurs conférences, des expositions et des ateliers pour adultes et enfants, de l’animation et un concours pour les visiteurs de la meilleure caricature. Des stands pour la lecture libre, des projections, un espace photos de personnages de bande dessinée sont également prévus. Le public aura droit à une visite guidée.

K. H.