Trois meilleurs prix pour les groupes de Béjaïa

Par DDK | Il ya 31 minutes | 50 lecture(s)

Le rideau final, de la 10ème édition du festival national de la chanson kabyle qui s'est déroulée du 31 octobre au 3 novembre dans la ville d'Akbou est tombé dans la soirée d'avant-hier samedi, avec la proclamation des résultats du concours de la chanson kabyle. Le 1er et le 2ème prix ainsi que le prix d'encouragement du jury sont revenus aux groupes de Bejaia alors que 3ème prix est décerné au groupe Ithrane de la wilaya de Bouira. Le commissaire du festival, Boudjemaa Rabah a par ailleurs annoncé que c'est le lauréat du 1er prix qui représentera les autres groupes au festival national de la chanson amazighe qui se tiendra dans la ville de Tamanrasset, le programme de ce festival privilégie les chansons, targuie, mozabite, chaouie et kabyle. Le thème choisi pour cette 10ème édition du festival de la chanson kabyle, qui s'est voulu, par ailleurs, un hommage rendu au chanteur Amrouche Mohand et à El Djida Tamachtouht. Durant le festival, des conférences sur la chanson ont été animées par des experts en la matière à l'image du grand maitre Kamal Hamadi, d’Abdelkader Bendaâmache ou de Salah Ait-Mansour. La particularité de cette 10ème édition a été le fait que même si elle était basée à Akbou, des galas artistiques de la chanson kabyle ont été organisés dans plusieurs villes de la wilaya au grand bonheur des jeunes des régions éloignées. Le spectacle d'ouverture a été animé par de jeunes talents, lauréat d’Alhane wa chabab. Un hommage a été rendu vendredi dernier à Amrouche Mohand dans son village natal à Tibouamouchine.Un gala artistique à la maison de jeunes de Seddouk-centre, un autre hommage a été rendu, samedi, à la chanteuse el-Djida dans son village natal à Ighil Ali et à Akbou. Des galas artistiques ont été organisés dans plusieurs communes de la wilaya, dont Tazmalt, El-Kseur, Bejaia, Chemini, Ighzer Amokrane et Seddouk avec la participation de plus de 50 chanteurs.

B Mouhoub.