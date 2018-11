«Il y a des trous noirs énormes dans notre histoire»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 14 lecture(s)

«Mon dernier livre qui est sorti cette semaine et qui s’intitule «Algérie, 2000 ans d’histoire» pose la question : D’où vient le peuple algérien et qui est-t-il ? Et jusqu’à présent, je n’ai pu répondre à cette interrogation, puisque je suis en train de travailler sur la suite. L’Algérie n’est pas née comme ça avec le territoire actuel qui fait 2 381 741 km², elle s’est constituée par petits morceaux, il y a eu des agrégations, des unifications et puis des éclatements. Je considère, et c’est là mon analyse, que l’Algérie actuelle est le résultat de la victoire des héros de la guerre de libération nationale. J’ai été absolument stupéfait par un certains nombres de leçons parfois dramatiques que j’ai tirées de mon travail de recherche. J’ai trouvé qu’il y avait des trous noirs énormes dans notre histoire, mais j’ai travaillé sur des sources extrêmement solides sur le plan scientifique. Un peuple qui ne sait pas d’où il vient, ne peut pas savoir où il va. Je veux m’interroger bien sûr sur l’Algérie d’aujourd’hui et de demain, mais pas avant de savoir d’où nous venons. C’est une question qu’on peut se poser calmement, intelligemment et fraternellement».

S. I.