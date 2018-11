Le 2e album de Lotfi dans les bacs

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

«Sa présence» est le titre du 2ème album du jeune chanteur kabyle Lotfi, natif du village Aït Aïcha, dans la commune de Bouzeguène. L’opus est composé de sept chansons, dont une majorité arrangées dans un style bien rythmé. «Même si je m’inspire du travail des autres artistes, je tiens à ce que ma touche soit très perceptible dans mes compositions», dira ce jeune artiste. Zermane Lotfi aborde plusieurs thématiques dans cet album, mais l’amour y prend une grande place. Dans la première chanson «Sa présence», il se remémore et décrit les bons moments qu’il passe avec sa bien-aimée. Il nous confesse d’ailleurs : «J’ai besoin de sa présence». «D lmuḥal» est le 2e titre, il y raconte le désarroi et le désespoir qui poussent des jeunes à risquer leur vie en devenant des harragas. La troisième chanson «Iɣimiyid-m» se veut un hymne au bonheur ressenti avec l’être cher. Mais, malheureusement, ce bonheur parfois est de courte durée, puisque survient séparation, une douleur que l’artiste crie dans son 4ème titre «Yefceluḍar». Le même désespoir est perceptible dans la 5ème chanson qui a pour titre «Ini-d, ini-d». Avec une voix nouée, l’artiste supplie son amoureuse de lui dire les raisons de son éloignement. Les chemins sans issue sont le sujet développé dans la 6ème chanson «Abrid». Quant à la 7ème et dernière chanson «Rray-iw», elle décrit l’état psychologique d’une personne rongé par des remords. Pour l’enregistrement de l’album, le chanteur nous dira avoir fait appel à des musiciens et arrangeurs professionnels et de renom.

F. E.