Le magicien Ben Hamou emballe enfants et parents

Le magicien Ben Hamou s'est produit dans l'après-midi d’avant-hier, devant une grande assistance d'enfants accompagnés de leurs parents. Comme à son habitude, l’artiste a associé magie et animation dans son spectacle, tout ce que les enfants apprécient. Il les a gratifiés de pas moins d'une douzaine de tableaux et tours, telle la tourterelle qui sort comme par magie de ses foulards. Puis, un cahier dont les pages, toutes blanches, se remplissent comme par enchantement de dessins colorés. Mais le tour le plus spectaculaire est celui de l'emblème national, réalisé sur fond de la chanson «1 2 3, viva l'Algérie» et sous les applaudissements des enfants et les youyous des mamans. Le magicien a également fait participer des groupes d'enfants qui se réjouissaient de monter sur scène. Une interactivité qui rajoute de la vie au spectacle et comble de bonheur parents et enfants. Ben Hamou fait également passer de nombreux messages de bonne éducation, de respect, de patriotisme et de sensibilisation à l'environnement. Une belle harmonisation des rapports entre la famille, l'école et la société. Son prochain spectacle aura lieu à Skikda durant les vacances d'hiver, nous a-t-il confié, avant d’ajouter : «Je suis sur un nouveau produit et la générale sera faite ici à Tizi-Ouzou en Février- Mars !». Les enfants attendent avec impatience.

M A Tadjer