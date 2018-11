«Je prépare un lexique spécifique à la région d'Aït Smaïl»

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Lkhier Brahim est un poète et fervent défenseur du patrimoine local d'Aït Smaïl. Dans cet entretien, il parle de ses travaux.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez publié en 2010 un livre sur la poterie d'Aït Smaïl. Avez-vous atteint vos objectifs avec cette publication ?

Lkhier Brahimi : Je dirai que oui, dans la mesure où il sert désormais de guide à plusieurs de nos jeunes artisanes et artisans, dans la perpétuation de cet art. Il a également fait l'objet de plusieurs thèses de fin d'études à l'université.

Pensez-vous que ce patrimoine est en déclin à Aït Smaïl ?

Je ne peux être catégorique, puisqu’il y a des efforts qui sont faits par les uns et les autres, en dépit de conditions souvent défavorables. L'association culturelle «Adrar n Fad» essaye tant bien que mal de faire vivre cette culture à travers la création d'un concours de la poterie locale, qui n'a malheureusement pas eu lieu cette année. Tout cela est bien sûr très insuffisant. On doit aller vers une politique d'aide et d'encouragement de tous ceux qui résistent encore et essayent de ne pas laisser tomber ce patrimoine ancestral. À mon humble avis, ceci n'est pas du ressort des associations uniquement, mais de l'État aussi.

Vous vous étiez lancé dans un projet de «librairie mobile» durant un bon moment, mais vous avez arrêté. C’est la fatigue ?

Ce n'est certainement pas de la fatigue physique, plutôt une fatigue morale. J'ai dû malheureusement capituler en quelque sorte. Il y a par exemple des gens qui m’ont dit ne vouloir lire que des livres en arabe ou en français... Mais je n’ai pas renoncé définitivement. Je reprendrai dès que je le pourrai.

Vous seriez en train de ficeler un petit dictionnaire sur le lexique usité dans la région d'Aït Smaïl. Pourriez-vous nous en dire un mot ?

C’est en effet un projet qui me tient très à cœur. Je compte y introduire tous ces mots qu'on n'utilise presque plus, tout ce vocabulaire qui est en train de disparaître. J'espère qu'il sera utile et contribuera à la préservation de cet autre patrimoine immatériel.

Entretien réalisé par M. K.