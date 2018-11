«C’est une réussite»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 77 lecture(s)

Un total de 7 000 ouvrages a été remis, samedi à Alger, par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi à la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Dans cet entretien, M. Mihoubi nous donne ses impressions.

La Dépêche de Kabylie: Parlez-nous de ce don de 7 000 ouvrages à l’ambassade du Sahara occidental ?

Azzedine Mihoubi : C’est notre soutien pour la culture sahraoui, c’est tout à fait normal d’aider ce peuple frère qui lutte pour son indépendance, c’est notre rôle. Nous, aussi, avons été soutenus lors de la guerre de libération.

Quel bilan faites-vous de la 23e édition du Salon international du livre ?

C’est une grande réussite avec des critères bien précis. On a dépassé les deux millions de visiteurs, les gens se sont déplacés des 48 wilayas. Il y a eu une bonne organisation, les activités qui se sont déroulées durant le salon étaient d’un haut niveau et avaient abordé des thèmes qui intéressent intellectuel et le lecteur, en plus de la présence d’artistes de renommée mondiale, tels que Mo Yan et Costa Gavras. La participation chinoise était sélective. Plus de 1000 éditeurs algériens et étrangers ont participé avec des nouveautés. Aussi la présence de la culture Amazigh est importante à travers les nouveautés dans le domaine de la littérature et des manuels d’apprentissage de la langue. L’intérêt des médias à ce salon, car ils étaient omniprésents et ont couvert toutes les activités. L’objectif de cette édition a été atteint ce qui nous oblige à perfectionner davantage les prochaines éditions.



Quelle stratégie adoptée par le ministère de la Culture afin d’encourager la lecture ?

La lecture publique n’est pas seulement une question du ministère de la culture, actuellement c’est la société civile qui s’implique; on a vu la création de bibliothèques dans la rue pour encourager la lecture, l’ouverture de clubs de lecture et spécialement pour les non-voyants c’est une nouveauté (il y a plusieurs wilayas qui ont commencé à adopter ce projet), l’ouverture de plusieurs cafés littéraires est une preuve que la société commence à prendre en charge le domaine culturel. Chaque fois qu’il y a une initiative qui fait la promotion de la culture que ce soit le livre ou la culture cinématographique … on la soutient et on l’accompagne.

Entretien réalisé par Sonia Illoul