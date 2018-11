7 000 ouvrages offerts à la RASD

Par DDK | Il ya 54 minutes | 73 lecture(s)

La cérémonie de remise de 7000 ouvrages au profit de la république arabe sahraouie démocratique a eu lieu samedi dernier en fin d’après midi en marge de la clôture du SILA au niveau du stand du ministère de la culture, en présence du Ministre de la culture, de son excellence l’ambassadeur de la république arabe Sahraouie démocratique, du directeur de l’entreprise nationale des arts graphiques, du chef de cabinet et du directeur du livre au ministère de la culture ainsi que des écrivains et hommes de lettres sahraouis. Le ministre de la culture Azzedine Mihoubi à procédé à la remise de 7000 ouvrages à l’ambassadeur de la république arabe Sahraoui démocratique, Abdelkader Taleb Oumar. Ce don s’inscrit dans le cadre de l’échange culturel entre les ministères de la culture algérien et sahraoui. Le ministre a déclaré : «Nous avons voulu que le don de livres publiés par des écrivains, auteurs et intellectuels du Sahara Occidental coïncide avec la clôture du salon international du livre. C’est dans le cadre des accords entre le ministère de la culture algérien et le ministère de la culture de la république arabe Sahraouie qui stipulent la prise en charge des travaux d’écrivains et d’hommes de lettres du peuple sahraoui frère. Ces livres traitent du combat politique et armée, du patrimoine et de la construction sociale de ce peuple. C’est une première série de livres publiés pour permettre à la cause sahraouie de prendre sa place sur le plan culturel et pour faire connaître le combat de ce peuple auprès d’un large public. Cette 23e édition du salon du livre est une occasion pour les chercheurs et les étudiants qui s’intéressent à cette cause de bénéficier de ces ouvrages qui sont écrits pas les enfants du peuple sahraoui». «Nous sommes prêt à contribuer dans d’autres domaines notamment le théâtre, le cinéma ou autre», a t-il ajouté. Concernant les ouvrages l’ambassadeur souligne : «Ce nombre important de livres va enrichir la librairie sahraoui et va contribuer à faire connaître le combat du peuple et ce qu’il subit dans les territoires occupés ».

S. I.