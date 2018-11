Hadikat El Mahaba présentée au TRTO

Par DDK | Il ya 54 minutes | 60 lecture(s)

«Hadikat El Mahaba» (Le jardin de l’amitié) s’est produite dans l’après-midi du samedi 10 novembre 2018 au théâtre régional Kateb Yacine. L’association d’activités de jeunes de la ville d’Aïn Bessam (wilaya de Bouïra) s’est produite dans la pièce Hadikat El Mahaba au théâtre régional Kateb Yacine samedi 10 novembre vers 14 h 30 mn. La pièce est jouée par des enfants et destinée aux enfants également. Ils étaient nombreux à se déplacer avec leurs parents pour voir ces jeunes comédiens qui pourront les inspirer. Huit comédiens : six comédiennes jouant le rôle de papillons, une araignée et la narratrice. Des papillons de différentes couleurs se sont attelés à édifier et à éclairer les petites têtes, pour inciter les enfants à s’aimer entre eux, au respect, à aimer la Nature, à aimer tout ce qui est beau,à préserver l’environnement … Les papillons ne cessent de passer d’une fleur à l’autre, de faire passer les messages d’amitié «Il faut s’aimer les uns les autres ! L’amitié est importante dans la vie». D’autres défendent la nature et l’environnement qu’il faut préserver! Le petit public répond par des applaudissements, montrant que le message est reçu 5/5. Le décor représentant une forêt est sobre. Herif Boualem, président de ladite association (créée en 1977), nous confie «Cette pièce est montée depuis Janvier 2018, c’est un projet conçu en collaboration avec le ministère de la culture. Cela nous a demandé un travail de six mois et de deux mois de répétitions et de correctifs. Une convention a été signée.» Elle a été jouée, selon le président, au théâtre régional Amar Laskri, à la Maison de la culture Ali Zamoum,à la bibliothèque principale (Bouïra), à la Maison de jeunes Malek Bouguermouh, à la maison de jeunes Chamlal Saïd d’Aïn Bessam et aujourd’hui au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou. Des sorties sont programmées vers Béjaïa, Boumerdès, M’Sila. Nous avons une école de formation de jeunes pour assurer la relève ».

M A Tadjer.