60 candidats en lice

Par DDK | Il ya 55 minutes | 69 lecture(s)

Soixante artistes se sont portés candidats à l’élection des 15 membres devant siéger au Conseil d’administration de l’ONDA pour la wilaya de Tizi-Ouzou. Le scrutin se déroule, depuis hier, au niveau de l’agence locale de l’ONDA et s’achèvera demain. Tout adhérent en possession de la carte de l’ONDA est autorisé à voter. Huit collèges ont été retenus : - le collège N°1 (Musical), le plus important avec 20 candidats pour 4 sièges - le collège n°2 (Audio-visuel), 10 candidats pour 2 sièges - le collège 3 (Auteurs littéraires en émission), avec 2 candidats pour 1 siège – le collège 4 (œuvres graphiques), avec 3 candidats pour 1 siège - le collège 5 (Auteurs littéraires en édition), 5 candidats pour 1 siège - le collège 6 (autres artistes), 8 candidats pour 1 siège - le collège 7 (interprètes de l’art lyrique), avec 17 candidats pour 1 siège - le collège n°8 (Art dramatique), avec 5 candidats pour 1 siège. Le directeur de l’agence ONDA de Tizi-Ouzou, M. Yahiatène Bachir, indique : «Le renouvellement du conseil d’administration de l’ONDA s’étalera du 12 au 14 de ce mois de novembre. Les adhérents éliront ceux qui vont les représenter au sein de l’ONDA. Chaque adhérent votera sur le candidat de son choix et dans le collège le concernant. L’opération a débuté dans de très bonnes conditions et nous espérons qu’il y aura une forte participation. Huit collèges sont prévus. Le dépouillement sera fait le mercredi vers 16h30 mn présence d’un huissier de justice et des candidats. Les résultats seront annoncés immédiatement après».

M A T.