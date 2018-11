En hommage au poète Saïd Debiane

Par DDK | Il ya 55 minutes | 75 lecture(s)

Une nouvelle association est née. Il s’agit de l’association culturelle Djurdjura, présidée par M. Hamid Tajadith, artiste.

«Nous venons de créer l’association culturelle Djurdjura dont je suis président et dont la majorité des adhérents sont des acteurs», dira M. Tajadith rencontré hier au siège de l’ONDA lors de l’élection du conseil d’administration. Pour sa première sortie sur le terrain, soulignera notre interlocuteur, «nous préparons la 1ère édition des Journées de la poésie kabyle en hommage à Saïd Debiane, qui se tiendra du 15 au 17 du mois en cours, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.» Au programme de cet hommage, de nombreuses activités sont retenues. L’ouverture aura lieu demain, jeudi, vers 10h avec une projection vidéo sur le parcours artistique de Saïd Debiane, suivie de la présentation de l’association Djurdjura, des témoignages, d’une collation et une visite de l’exposition. Pour l’après-midi, une conférence sera animée par Slimane Benharret et Kamel Lyès, alors qu’un recueillement sur la tombe du défunt est prévu vendredi. Pour le troisième et dernier jour, un récital poétique sera au menu ainsi que des remises de diplômes aux participants.

M A Tadjer