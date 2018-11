Likoulli ikhtiraâ qissa, bientôt dans les librairies

Par DDK | Il ya 8 minutes | 6 lecture(s)

Il est l’un des jeunes auteurs les plus prolifiques en langue arabe de ces dernières années. Il s’appelle Yahia Zioui, un licencié en informatique, qui s’est lancé dans l’écriture pour rompre avec l’oisiveté qui le rongeait après l’université. Depuis son premier ouvrage «Les célèbres réflexions des penseurs universels sur le Prophète Mohamed (QSSSL)», il a à son actif une dizaine d’ouvrages. Son dernier ouvrage «Likoulli ikhtiraâ qissa» (Chaque invention a une histoire) fut vendu et dédicacé lors du dernier Sila. «Il sera dans les librairies très prochainement», nous a-t-il confié. L’on peut lire sur la quatrième de couverture du livre : «A travers les temps, l’homme inventa et créa des objets, outils et machines pour se faciliter la vie quotidienne. Ce sont des moyens qui ont révolutionné le monde. La vie sur terre devint ainsi aisée…». Dans cet ouvrage, l’auteur a classé ces inventions selon les différentes thématiques différentes, les répartissant entre 11 chapitres. Dans le chapitre réservé à l’électricité, il raconte l’histoire de la batterie électrique, la lampe électrique, le transistor et le moteur électrique… «Il y en a des milliers, mais j’ai sélectionné les domaines qui ont le plus bouleversé l’histoire de l’humanité», précise l’auteur. «Chaque invention abordée est illustrée par une image. Certaines sont vraiment étonnantes», ajoute-t-il. Yahia dit aussi être fasciné par les histoires des Prophètes et des Hommes pieux à travers les temps et les âges. Il annonce la sortie prochaine de son 12e ouvrage intitulé «Pas d’amour, pas de pain». «Ce seront cette fois-ci les fléaux qui nous entourent et leurs conséquences que j’aborde», a-t-il expliqué. «Je souhaiterais que tous mes ouvrages soient traduits en française et tamazight», appelle-t-il de ses voeux.

Amar Ouramdane