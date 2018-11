El Meddah raconte El Hadj M’hamed El Anka

Par DDK | Il ya 9 minutes | 6 lecture(s)

El Meddah, une pièce théâtrale écrite et mise en scène par Mahfoud Fellous, est la nouvelle production artistique qui retrace le parcours du cardinal de la chanson chaâbie, le grand Cheikh M’hamed El Anka (1907-1978).

Basée sur un travail de recherche dans les archives, la pièce revient sur les différentes étapes de la vie artistique du Maitre du chaâbi, depuis ses débuts jusqu'à devenir Maitre de ce genre musical. A commencer par sa rencontre avec le Cheikh Mustapha Nador, considéré comme pionnier de la chanson chaâbie, et premier enseignant qui lui a fait découvrir ce genre musical, avant de lui porter des modifications en l’allégeant et l’adaptant à un genre de mélodie typiquement algérien. Puis, dans les différentes parties qui structure la pièce, le metteur en scène met aussi l’accent sur les différents événements desquels s'est inspiré El hadj M’hammed El Anka et a gagné ses lettres de noblesses qui lui ont offert le statut de Cheikh. «El Meddah», se présente comme un hommage au maître de cette musique populaire, qui a subjugué des générations entières. Elle est vu comme «une pièce biographique mais romancière» comme l'annonce le réalisateur au micro de Sid Ali fares de radio Chaine 3, qui donne rendez-vous au public pour le 17 Novembre en cours à partie de 16h00, au théâtre Kateb Yacine de Tizi Ouzou, pour découvrir cette réalisation.