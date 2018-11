Un week-end de commémoration

Par DDK | Il ya 39 minutes | 89 lecture(s)

Un riche programme a été tracé par l’association Azday Adelsen n’Weqqas, pour commémorer, le week-end écoulé, le 54e anniversaire du décès de l’écrivain et éthnologue Slimane Rahmani.

Les activités ont commencé en début d’après-midi d’avant-hier vendredi, au centre culturel d’Aokas. Deux groupes de jeunes adhérents de l’association se sont affrontés dans un jeu de questions-réponses ayant trait aux œuvres du défunt et des membres de sa famille d’intellectuels. La vie et les œuvres du père comme de ses enfants Abdelkader et Louisa ont été décortiquées par les candidats. Ce concours a été un excellent moyen didactique et pédagogique pour faire connaitre aux présents le travail colossal fait par cette famille pour la culture amazighe en général et kabyle en particulier. Ensuite, le comité de lecture a demandé aux participants au concours de poésie de déclamer leurs écrits, faisant référence, dans leur majorité, à Rahmani Slimane, certains en français et d’autres en kabyle. Il y eut également un concours de dessin. En fin de cette première journée, des prix symboliques ont été décernés aux lauréats. Il y a eu ensuite des prises de parole autour de la famille Rahmani, ainsi que des chansons du patrimoine kabyle qui ont bercé l’assistance. Le lendemain, samedi, une projection fut proposée au public, retraçant le parcours d’Abdelkader Rahmani, qui fut le premier président de l’académie berbère. La seconde journée de commémoration se poursuivit avec une conférence-débat sur la vie et l’œuvre de Slimane Rahmani et sur les us et coutumes kabyles.

A Gana.