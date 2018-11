Une association culturelle est née à Helouane

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

De jeunes étudiants encadrés par des sages du village Helouane sur les hauteurs du chef-lieu communal viennent d'obtenir l'agrément de leur association culturelle. Celle-ci est dénommée "Akal d Izuran" en d'autres termes " la terre et les racines". En effet, cette idée qui avait germé dans ce village, il y a quelques années, est concrétisée. «Nous avons de tout temps réfléchi à mettre en place un moyen de protéger et de promouvoir notre patrimoine culturel. Finalement, nos étudiants ont adhéré à cette idée. Nous avons déposé le dossier depuis près de deux ans. Enfin, nous avons eu l'agrément. C'est dire que nous pouvons dès lors commencer le vaste chantier qui nous attend», nous explique le président de l’association M. Said Semoudi. Celui-ci rappelle que le "nouveau-né" a de nombreux objectifs. Il cite entre autres la sauvegarde du patrimoine, des us et coutumes de la région, la promotion de la langue amazighe, la célébration des fêtes nationales et culturelles, la sensibilisation au sein des jeunes, l'organisation de journées de volontariat pour la protection de l'environnement et la participation aux excursions et aux activités culturelles organisées par l'APC et la maison de jeunes... «Nous avons désigné des commissions. Chacune s'occupera de son volet», dit-il encore. M. Said Semoudi trouve qu'une telle association a un rôle très important parce que les jeunes générations commencent à perdre certaines valeurs, telles la solidarité, le retour aux racines et même la perte de certains mots du lexique amazigh. «Nous programmerons même des séances pratiques sur le terrain afin d'apprendre à nos jeunes comment s'occuper des arbres, du travail de la terre et bien sûr, comment développer les arts traditionnels en perdition et régler notre dette envers notre langue qui nous devons beaucoup», note-t-il. Au sein de cette association, il nous apprend que des jeunes universitaires diplômés dans de nombreuses filières pourront apporter beaucoup au village. Pour le président d'Akal d izuran, il est temps de revenir sur un patrimoine en désuétude dans ce village de haute montagne. «Il y a un endroit qui remonte à l'ère ottomane, nous devrions le faire renaître d'autant plus que la Zone d'Expansion Touristique de Tizi Oujaâvouv sera bientôt lancée. Il y a aussi une route fréquentée par des caravanes qui se rendaient vers les wilayas de l'Est du pays notamment Bouira, Boussaâda et M'Sila. Cette route a une longue histoire. Nous irons tous à la découverte de ce chemin», souligne notre interlocuteur. D'ores et déjà, les membres du bureau de l'association se penchent sur l'élaboration d'un programme où seront programmées les actions à concrétiser à court, à moyen et à long terme. "C'est un travail titanesque qui nous attend», conclut-il. En tout cas, l'agrément d'Akal d Izuran est arrivé à point nommé pour donner l'occasion aux habitants de Helouane de renouer avec les traditions ancestrales et la sauvegarde du legs de leurs aïeux.

Amar Ouramdane.