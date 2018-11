Décès de Mohand Akli Haddadou et Mohamed Sekat

Par DDK | Il ya 1 heure | 272 lecture(s)

Deux grands noms de la scène culturelle berbère ont quitté ce bas monde avant-hier. Il s’agit du linguiste et écrivain Mohand Akli Haddadou, né le 24 novembre 1954 en Petite Kabylie dans la tribu des Aït Waghlis, et Mohamed Sekat, artiste du groupe Issoulas. Le premier a mené depuis

plusieurs années des recherches sur la linguistique berbère et l’histoire des civilisations. Le second, né à Tiksraïne, était un chanteur discret et surtout connu

par sa chanson Thanina. Il s’est éteint lundi à l’âge de 66 ans.

