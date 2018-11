Amar Tribeche nouveau commissaire

Par DDK | Il ya 22 minutes | 26 lecture(s)

La cérémonie d’installation du réalisateur Amar Tribeche en tant que commissaire du Festival culturel national du film amazigh a eu lieu, lundi au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique en présence de la directrice de la culture, de l’ancien commissaire du Festival, des directeurs des établissements culturels, du président du syndicat des artistes, des hommes de cinéma et du mouvement associatif.

L’installation a été faite par les représentants du ministre de la Culture, à savoir Mme Bencheikh, directrice du développement et de la promotion des arts, et M. Bouguendoura, directeur de l’organisation, de la diffusion du produit culturel et artistique. Lors de la prise de parole, Nabila Goumeziane, directrice de la culture, a cité la déclaration du ministre de la Culture : «Amar Tribeche est nommé commissaire du Festival culturel national du film amazigh en reconnaissance de son parcours exceptionnel, son engagement au service du cinéma algérien, sa conviction de faire de l’amazighité un élément fondamental de l’identité nationale. Monsieur Tribeche n’est plus à présenter, il est natif de la wilaya de Tizi-Ouzou, il fait partie de la première génération de réalisateurs de la radiodiffusion télévision algérienne RTA. En plus d’émissions, de documentaires et de films pour enfants, il a réalisé plusieurs téléfilms dont deux sont très célèbres ‘Deux femmes’ et ‘Ayla ki nass’ et des films en long métrages», a-t-elle indiqué. «Je remercie Farid Mahiout qui était à la tête du Festival il y a trois années pour le travail qu’il a accompli», a-t- elle ajouté. Pour sa part, Mme Bencheikh a souligné :«Cette journée est très importante par rapport au Festival amazigh. Ce festival est à sa 17ème édition. Il a fait un très long chemin et a aidé à la naissance d’un certain nombre de films, de jeunes créateurs et cinéastes. On est là pour l’installation de Amar Tribeche qui est une grande personnalité du cinéma. Il va certainement donner un nouveau souffle au festival et aller vers d’autres horizons par rapport au film amazigh». De son côté, Amar Tribeche a declaré : «Je remercie monsieur le ministre pour sa confiance. Pour avoir participé deux fois aux festivals en tant que membre du jury, je vois d’ici la lourde tâche qui m’attend. Les membres du commissariat qui ont participé au festival durant la période de monsieur Assad à monsieur Mahiout ont travaillé avec abnégation pour la promotion de la culture et la langue amazighes. Je vais travailler dans la continuité de mon prédécesseur Farid Mahiout. Je sais qu’il y a déjà une expérience et un travail accumulé qui a été fait. Ce festival je le prends en route. Il y a le moyen terme et le long terme. On va essayer d’installer certains ressorts professionnels. Ce qui fait la réussite d’un festival c’est la qualité de ses films, et on va travailler dans ce sens pour donner un plus au film amazigh». «En l’absence d’une véritable structure cinématographique, les réalisateurs font leurs films comme ils peuvent. On va essayer de profiter de ce festival pour commencer par la formation. On peut y arriver surtout dans une wilaya comme Tizi- Ouzou où il y a un foisonnement culturel», a-t-il poursuivi. Farid Mahiout, ancien commissaire du festival du film amazigh, a indiqué pour sa part: «En 2015, j’avais l’insigne honneur de remplacer El Hadi Ould Ali à la tête de ce festival. Avec mes collègues du commissariat, on a réussi à organiser trois belles éditions où on a vu la participation de plusieurs réalisateurs et la compétition de plusieurs œuvres cinématographiques pour le prix de l’olivier d’or. Je tiens à féliciter M. Tribeche, réalisateur prolifique, pour sa désignation à la tête du festival du film amazigh et je l’assure de mon entière disponibilité et mon soutien pour sa réussite dans sa nouvelle mission», a-t-il conclu. Pour rappel, la 17ème édition est dédiée à la mémoire du regretté Djamel Allam.

Sonia Illoul.