Hali Ali n’est plus

Le célèbre chanteur et poète Ali Hali a rendu l’âme dans un hôpital français, avant-hier, à l’âge de 66 ans, lui qui a vu le jour en 1952 à Assi Youcef. Le défunt luttait contre la maladie depuis plusieurs années, surtout depuis qu’il fut victime d’un accident cardio-vasculaire. Après une brève carrière d’enseignant dans son village natal, il s’était investi dans le domaine artistique au début des années 1970. A son actif un riche répertoire jalonné de grand succès. Il avait notamment rencontré le succès avec sa chanson, devenue mythique, «Idjayid jeddi avarnous». De son vivant, le défunt était connu pour sa modestie légendaire et jouissait d’une grande popularité, répondant à toutes les sollicitations. Plusieurs hommages lui ont été rendus, en France et en Algérie, aussi bien par les associations, les comités de villages, la radio et la télévision. Malgré sa grande renommée et sa longévité et richesse artistique, Hali Ali, mis à part un CD édité par la radio nationale, n’a jamais pensé à commercialiser ses produits, dont il ne tirait aucun profit ni dividende. A signaler qu’il sera enterré dans son village natal, où les citoyens s’affairent déjà aux préparatifs des funérailles qu’on voudrait à la hauteur de ce qu’il a toujours été.

